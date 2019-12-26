Більше половини українців називають вступ до НАТО гарантією безпеки – опитування

На думку українців, найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би вступ до НАТО.

Згідно з результатами опитування, 51% громадян вважають, що гарантувати безпеку України зможе вступ до НАТО. Позаблоковий статус відстоюють 26%, а підтримка військового союзу з Росією та іншими країнами СНД становить 5,5%.

Ще 1,5% опитаних сподіваються на військовий союз із США.

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Найбільше членство в НАТО підтримують у західних (80%) та центральних (54%) областях, а от у південних (41%) та східних (42%) віддають перевагу нейтральному статусу України.

Опитування було проведене Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

До слова, раніше українці назвали політика і головну подію 2019 року.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва