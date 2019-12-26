Повне перемир’я 1 січня: відомі нові точки розведення сил на Донбасі

Нові точки розведення сил на Донбасі вже відомі в Міністерстві оборони і обговорюються в Тристоронній контактній групі.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив, що нові точки розведення сил і засобів на Донбасі вже відомі і обговорюються в Тристоронній контактній групі.

– Ми говоримо про повне перемир’я з 1 січня. Тобто ми зараз готуємося до цього і працюватимемо… По точкам. Так, ми визначили наші точки. Як ми вже говорили, ці точки мають абсолютно чіткий гуманітарний характер – тобто це переходи, де населення може перетинати лінію зіткнення. Зараз вони обговорюються в Тристоронній контактній групі, – сказав він.

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Завгороднюк зазначив, що назву нових точок поки не можна озвучувати.

– Для нас вони вже відомі, вони нам повністю підходять, там немає ризиків, – додав він.

Раніше Вадим Пристайко повідомив, що Україна визначила нові ділянки для розведення військ. Спільно з мінською Тристоронньою контактною групою їх ще узгоджуватимуть.