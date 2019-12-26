PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Правительство объявило войну нелегальным АЗС

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство планирует до 9 января решить проблему с теневым оборотом горючего.

Правительство объявило войну нелегальным АЗС

Правительство поручило Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года закрыть все нелегальные автозаправочные станции.

– Сегодня есть первые результаты: уже закрыто 46 нелегальных АЗС и изъято 1,3 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на сумму 33,4 млн грн. Также начато 18 уголовных уголовных производств, – рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, 31 объект хозяйствования уже подал документы для получение лицензий.

Читайте: АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским

– Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще, – подчеркнул глава правительства.

Напомним, 23 декабря президент Владимир Зеленский встретился с участниками топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, а также сетей АЗС. Глава государства призвал снизить цены на топливо.

Источник: Олексій Гончарук 

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гончарук назвал плюсы и минусы укрепления курса гривны
Гончарук назвал плюсы и минусы укрепления курса гривны
Кабмин не будет менять правила предоставления субсидий в этом сезоне
Кабмин не будет менять правила предоставления субсидий в этом сезоне
Мы должны быть едины: Гончарук поздравил украинцев с Рождеством 2019
Мы должны быть едины: Гончарук поздравил украинцев с Рождеством 2019
Кабмин провел экстренное заседание по газу
Кабмин провел экстренное заседание по газу
Платежки за тепло в декабре могут уменьшить на 300-400 грн
Платежки за тепло в декабре могут уменьшить на 300-400 грн
Финансирование вузов в Украине – правительство ввело новые правила
Финансирование вузов в Украине – правительство ввело новые правила
безвіз
Украина подписала безвиз с Колумбией и Эквадором
Олексій Гончарук
Государство в смартфоне: как правительство будет повышать цифровую грамотность украинцев
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка