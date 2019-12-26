Правительство объявило войну нелегальным АЗС

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство планирует до 9 января решить проблему с теневым оборотом горючего.

Правительство поручило Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года закрыть все нелегальные автозаправочные станции.

– Сегодня есть первые результаты: уже закрыто 46 нелегальных АЗС и изъято 1,3 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на сумму 33,4 млн грн. Также начато 18 уголовных уголовных производств, – рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, 31 объект хозяйствования уже подал документы для получение лицензий.

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– Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще, – подчеркнул глава правительства.

Напомним, 23 декабря президент Владимир Зеленский встретился с участниками топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, а также сетей АЗС. Глава государства призвал снизить цены на топливо.

Источник: Олексій Гончарук