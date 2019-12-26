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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Уряд оголосив війну нелегальним АЗС

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд планує до 9 січня вирішити проблему з тіньовим обігом пального.

нафтопродукти

Уряд доручив Державній фіскальній службі, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року закрити усі нелегальні автозаправні станції.

– Сьогодні маємо перші результати: вже закрито 46 нелегальних АЗС та вилучено 1,3 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на сумму 33,4 млн грн. Також розпочато 18 кримінальних кримінальних проваджень, – розповів прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, 31 об’єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій.

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– Усі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не будуть працювати взагалі, – наголосив глава уряду.

Нагадаємо, 23 грудня президент Володимир Зеленський зустрівся з учасниками паливного ринку, нафто- і газодобувної галузі, а також мереж АЗС. Глава держави закликав знизити ціни на пальне.

Джерело: Олексій Гончарук 

Фото: Dreamstime

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