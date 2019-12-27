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Факты / Украина

Формулу Штайнмайера могут трансформировать – Ткаченко

Некоторые пункты так называемой формулы Штайнмайера могут трансформировать во время переговоров в нормандском формате.

Формулу Штайнмайера могут трансформировать – Ткаченко

Заместитель руководителя фракции Слуга народа Максим Ткаченко заявил, что во время переговоров в нормандском формате могут поднять вопрос касательно положений нового закона Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Он считает, что некоторые пункты формулы Штайнмайера, которая лежит в основе действующего закона, могут быть трансформированы.

– Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем “сдвинуть” позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке, – сказал Ткаченко.

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По его словам, речь идет лишь о небольшом изменении указанной формулы.

К слову, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что формула Штайнмайера прописана в законе о местном самоуправлении Донбасса.

Источник: Интерфакс-Украина

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