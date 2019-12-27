Формулу Штайнмаєра можуть трансформувати – Ткаченко

Заступник керівника фракції Слуга народу Максим Ткаченко заявив, що під час переговорів у нормандському форматі можуть порушити питання щодо положень нового закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Він вважає, що деякі пункти формули Штайнмаєра, яка лежить в основі чинного закону, можуть бути трансформовані.

– Ми хочемо цей закон перезапустити, адже після останньої зустрічі у Парижі стало зрозуміло, що ми зможемо “зрушити” позицію Російської Федерації. У нас з’явилося нове вікно можливостей на цьому треку, – сказав Ткаченко.

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За його словами, йдеться лише про невелику зміну зазначеної формули.

До слова, представник України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що формула Штайнмаєра прописана в законі про місцеве самоврядування Донбасу.