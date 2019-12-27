Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий

Общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд грн.

Почти за 4 месяца на приватизацию передано более государственных объектов, чем за все 28 лет независимости.

– Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам, – рассказал Алексей Гончарук.

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В 2020 году начнутся прозрачные аукционы через Прозорро.Продажи.

К слову, 20 ноября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передало еще 339 госпредприятий на приватизацию. По мнению премьер-министра Алексея Гончарука, это будет стимулировать экономический рост в 2020 году.

Источник: Алексей Гончарук