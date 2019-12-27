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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий

Общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд грн.

Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий

Почти за 4 месяца на приватизацию передано более государственных объектов, чем за все 28 лет независимости.

– Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам, – рассказал Алексей Гончарук.

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В 2020 году начнутся прозрачные аукционы через Прозорро.Продажи.

Источник: Алексей Гончарук 

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