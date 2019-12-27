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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін передав на приватизацію 530 підприємств

Майже за 4 місяці на приватизацію передано більше державних об’єктів, ніж за всі 28 років незалежності.

– Це дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам, – розповів Олексій Гончарук.

Читайте: Україна отримала $1,67 млрд інвестицій за рік – Мінфін

У 2020 році розпочнуться прозорі аукціони через Прозорро.Продажі.

Джерело: Олексій Гончарук 

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