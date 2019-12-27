Кабмін передав на приватизацію 530 підприємств

Майже за 4 місяці на приватизацію передано більше державних об’єктів, ніж за всі 28 років незалежності.
– Це дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам, – розповів Олексій Гончарук.
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У 2020 році розпочнуться прозорі аукціони через Прозорро.Продажі.
До слова, 20 листопада Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства передало ще 339 держпідприємств на приватизацію. На думку прем’єр-міністра Олексія Гончарука, це стимулюватиме економічне зростання в 2020 році.
Джерело: Олексій Гончарук
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