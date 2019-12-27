Корпоратив – это не только повод поблагодарить сотрудников за хорошую работу, но и возможность собраться коллективом вне рабочей обстановки для веселого времяпровождения. Где организовать корпоративный отдых за Киевом – детальнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

Чаще всего корпоративы проводятся в преддверии новогодних праздников, а вариантов проведения их множество. Если бюджет позволяет, то разнообразить жизнь сотрудников и оживить обстановку в коллективе лучше всего поможет выезд за город. Тем более сейчас это активно используется современными компаниями, ведь подобный отдых пойдет всем на пользу.

Наш эксперт Карина Зуева подготовила подборку загородных комплексов Киева, где можно провести новогодний корпоратив.

Старый пруд

Старый пруд – загородный ресторанный комплекс, который отлично подойдет как для семейного отдыха, так и для корпоратива.

Комплекс расположен в Киевской области в с. Пилиповичи, ул. Шевченко, 1а (30 километров от Киева). Его общая территория 5 га – пруд, лесной воздух, мини-зоопарк, домики, ресторан и беседки.











































Корпоративный отдых за Киевом: праздничный банкет, квест-маршруты и боулинг / 11 фотографий

Широкий спектр услуг – аренда коттеджей для проживания, ресторан европейской и украинской кухни, мангал-меню. Вечером можно пошуметь, заказав банкет в ресторане, а утром покормить уточек на пруду и насладиться красивым видом.

Весело и активно? Легко. Вместе с коллегами вы можете:

поиграть в бильярд, настольный теннис, пейнтбол;

съездить на рыбалку;

посетить русскую баню;

насладиться природой.



















Корпоративный отдых за Киевом: праздничный банкет, квест-маршруты и боулинг / 5 фотографий

Один из залогов успешного корпоратива – это качественная еда. Меню ресторана разнообразное – холодные и горячие закуски, салаты, первые блюда, рыба и мясо, шашлыки, гарниры и десерты. Барная карта – вина, классический алкоголь и безалкогольные напитки.























Корпоративный отдых за Киевом: праздничный банкет, квест-маршруты и боулинг / 6 фотографий

Отзывы о комплексе неоднозначные. Чаще всего посетители жалуются на персонал.

Аренда жилья – дом с дикого сруба на сутки – 2 500 грн, коттедж с сибирской баней – 3 500 грн, коттедж Улучшенный с баней – 2 600 грн, русская баня – 350 грн за час. Цены указаны за четыре человека, доплата за дополнительное место – 250 грн.



















Корпоративный отдых за Киевом: праздничный банкет, квест-маршруты и боулинг / 5 фотографий

Если вы хотите организовать громкий корпоратив и готовы потратить немаленькую сумму, Старый пруд готов помочь в этом – подбор ведущих, музыкальное сопровождение, ужин у костра и транспортные услуги.

Количество посадочных мест:

зал ресторана на первом этаже – посадка 10 человек, банкет – 15 человек;

зал ресторана на втором этаже – посадка 34 человека, банкет – 45 человек;

зал ресторана Лаунж – посадка 50 человека, банкет – 100 человек;

терраса на воде – посадка 48 человек, банкет – 200 человек, фуршет – 250 человек;

оборудованные места с беседками для барбекю на 20-80 человек.

Средний чек – $$$$.

Оценка – 9\10.

Selfish Сlub

Загородный комплекс Selfish Сlub расположен в 55 километрах от Киева на берегу Днепра – с. Кийлов, ул. Набережная, 21.







































Корпоративный отдых за Киевом: праздничный банкет, квест-маршруты и боулинг / 10 фотографий

Тут есть все необходимое для новогоднего настроения – живая елка на улице, подсвечивание территории, развлекательная программа, ресторан с европейской кухней и домики на воде в скандинавском стиле.

Хорошо организованный корпоративный отдых – шаг на пути к созданию крепкой и эффективной команды, которая искренне предана своей компании и готова к испытаниям на прочность, – пишут в сети Selfish Сlub.

В комплексе можно организовать корпоративный отдых как для 10 гостей, так и для 300. Если вы хотите провести время активно, то в Selfish Сlub подготовили целый комплекс развлечений. К примеру, вы с коллегами можете:

пройти квест-маршрут;

поиграть в настольный теннис;

порыбачить на клубных водоемах;

покататься на вездеходе и многое другое.

За все услуги нужно платить дополнительно, и суммы немаленькие. К примеру, рыбалка на водоемах – 750-3 500 грн за час, покататься на вездеходе – 7 500-12 000 грн.

Меню ресторана небольшое, но разнообразное – холодные закуски, салаты, супы, деруны, основные блюда, вареники и пельмени, блюда на мангале, сэндвичи, гарниры, блюда для компании и десерты. Гриль-меню для барбекю – рыба, мясо, овощи. Барная карта – испанское игристое вино, классический алкоголь, безалкогольные напитки и другое.







Корпоративный отдых за Киевом: праздничный банкет, квест-маршруты и боулинг / 2 фотографии

Номер в доме на воде обойдется в €230-290, зависит от дня недели, дом на воде с сауной – €550-850. Так что остаться на ночь коллективом влетит в хорошую копеечку.















Корпоративный отдых за Киевом: праздничный банкет, квест-маршруты и боулинг / 4 фотографии

Цены указаны в евро, оплата в гривнах по курсу Альфа Банк в день платежа.

Средний чек – $$$$$.

Оценка – 9\10.

Княжий двор

Княжий двор – загородный гостинично-ресторанный комплекс. Уютный уголок под Киевом расположен в с. Княжичи на ул. Стогния, 39-39а.































Корпоративный отдых за Киевом: праздничный банкет, квест-маршруты и боулинг / 8 фотографий

Гостиничный комплекс располагается на берегу рукотворного озера, на территории есть ресторан, где можно провести корпоративную вечеринку, стадион, беседки, конференц-зал и другое. Это место отлично подходит для прогулок, дружеских посиделок или громких вечеринок.

Пять по-новогоднему оформленных залов, что вмещают от 25 до 250 человек в формате банкет с танцполом;

обширное меню ресторана;

домики над озером или номера в стиле прованс;

баня, боулинг и бильярд.







































Корпоративный отдых за Киевом: праздничный банкет, квест-маршруты и боулинг / 10 фотографий

Также в холодное время года есть возможность:

насладиться рыбалкой;

отдохнуть в сауне и заказать услуги профессионального массажиста.

Организованное мероприятие будет вполне приемлемо по стоимости даже молодой, развивающейся компании, которая еще не располагает солидным бюджетом, – пишут в сети заведения.

В меню ресторана есть – блюда от шефа, холодные и горячие закуски, соления, салаты, первые блюда, рыбные, мясные и куриные блюда, гарниры, мангал-меню и десерты. В барной карте предлагается классический алкоголь, небольшой выбор вина и коктейлей, холодные и горячие напитки.











Корпоративный отдых за Киевом: праздничный банкет, квест-маршруты и боулинг / 3 фотографии

Если вы решили затянуть корпоратив на два дня и остаться в комплексе с ночевкой, на территории есть три отеля – Анаитта, Сруб и Малый двор. К примеру, в период с 28 декабря 2019 года по 5 января 2020 года стандартный номер в Анаитте обойдется в 1 500 грн за сутки, в отеле Сруб – 1 300 грн, в Малом дворе – 1 300 грн. Дополнительное место – 350 грн. В проживание входит завтрак.



















Корпоративный отдых за Киевом: праздничный банкет, квест-маршруты и боулинг / 5 фотографий

Средний чек – $$$.

Оценка – 8\10.

Фортуна

Загородный комплекс отдыха Фортуна расположен в Броварском районе (16 км от Киева) – с. Пуховка, ул. Набережная, 2.

Фортуна Клуб представляет собой современнейший оздоровительный комплекс со спортивным направлением, который расположился на одном из берегов Десны. Комплекс позиционирует себя как базу, представляющую качественный отдых, но это не значит, что здесь нельзя провести корпоратив, еще как можно.

Выбрав комплекс для корпоративного отдыха, вы получаете возможность:

пользоваться конференц-залами;

разместить гостей в мини-отеле;

провести квест или тимбилдинг;

заказать праздничный банкет в одном из трех залов ресторана.























Корпоративный отдых за Киевом: праздничный банкет, квест-маршруты и боулинг / 6 фотографий

Если решили организовать корпоративный отдых на несколько дней, то вам с коллегами будет чем заняться, ведь в Фортуне можно:

порыбачить на Десне (удочку или спиннинг нужно брать с собой);

поиграть в бильярд, настольный теннис или настольный футбол;

посетить сауну на дровах.

В ресторане предлагают основное, мангальное, детское, банкетное и фуршетное меню, последних два предоставляют заказчику.

Основное меню маленькое – завтраки, холодные и горячие закуски, салаты, гарниры, горячие и первые блюда, десерты. Мангальное меню – овощи-гриль, рыба и мясо.

Стандартный Twin-double номер в отеле стоит от 1 130 грн, стандарт двухуровневый – от 1 890 грн, коттедж – от 2 200 грн, коттедж с камином – от 2 420 грн. Дополнительное место – 350 грн. Цены указаны за сутки.















Корпоративный отдых за Киевом: праздничный банкет, квест-маршруты и боулинг / 4 фотографии

Средний чек – $$$.

Оценка – 7/10.

Все еще не знаете, где организовать корпоратив, чтобы он понравился всем сотрудникам, они были благодарны вам и зарядились для новых свершений? Можете с уверенностью выбирать для этого загородный комплекс.

Это не только посиделки в ресторане и танцы, но и дополнительный активный отдых, который сблизит и подарит дружескую атмосферу в коллективе, ведь это залог качественной работы.