Корпоратив – це не тільки привід подякувати співробітникам за гарну роботу, але й можливість зібратися колективом поза робочою обстановки для веселого проведення часу. Де організувати корпоративний відпочинок за Києвом – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Найчастіше корпоративи проводяться напередодні новорічних свят, а варіантів проведення їх безліч. Якщо бюджет дозволяє, то урізноманітнити життя співробітників та оживити обстановку в колективі найкраще допоможе виїзд за місто. Тим більше зараз це активно використовується сучасними компаніями, адже подібний відпочинок піде всім на користь.

Наш експерт Каріна Зуєва підготувала добірку заміських комплексів Києва, де можна провести новорічний корпоратив.

Старий пруд

Старий пруд – заміський ресторанний комплекс, який відмінно підійде як для сімейного відпочинку, так і для корпоративу.

Комплекс розташований в Київській області в с. Пилиповичі, вул. Шевченка, 1а (30 кілометрів від Києва). Його загальна територія 5 га – ставок, лісове повітря, міні-зоопарк, будиночки, ресторан та альтанки.











































Корпоративний відпочинок за Києвом: святковий банкет, квест-маршрути та боулінг / 11 фотографий

Широкий спектр послуг – оренда котеджів для проживання, ресторан європейської та української кухні, мангал-меню. Увечері можна пошуміти, замовивши банкет у ресторані, а вранці погодувати качечок на ставку та насолодитися гарним краєвидом.

Весело та активно? Легко. Разом з колегами ви можете:

пограти в більярд, настільний теніс, пейнтбол;

з’їздити на риболовлю;

відвідати російську баню;

насолодитися природою.



















Корпоративний відпочинок за Києвом: святковий банкет, квест-маршрути та боулінг / 5 фотографий

Одна із запорук вдалого корпоративу – це якісна їжа. Меню ресторану різноманітне – холодні та гарячі закуски, салати, перші страви, риба та м’ясо, шашлики, гарніри та десерти. Барна карта – вина, класичний алкоголь та безалкогольні напої.























Корпоративний відпочинок за Києвом: святковий банкет, квест-маршрути та боулінг / 6 фотографий

Відгуки про комплекс неоднозначні. Найчастіше відвідувачі скаржаться на персонал.

Оренда житла – будинок з дикого зрубу на добу – 2 500 грн, котедж з сибірською лазнею – 3 500 грн, котедж Покращений з лазнею – 2 600 грн, російська лазня – 350 грн за годину. Ціни вказані за чотири людини, доплата за додаткове місце – 250 грн.



















Корпоративний відпочинок за Києвом: святковий банкет, квест-маршрути та боулінг / 5 фотографий

Якщо ви хочете організувати гучний корпоратив та готові витратити чималу суму, Старий пруд допоможе в цьому – підбір ведучих, музичний супровід, вечеря біля вогнища та транспортні послуги.

Кількість посадкових місць:

зал ресторану на першому поверсі – посадка 10 осіб, банкет – 15 осіб;

зал ресторану на другому поверсі – посадка 34 людини, банкет – 45 осіб;

зал ресторану Лаунж – посадка 50 людини, банкет – 100 осіб;

тераса на воді – посадка 48 осіб, банкет – 200 осіб, фуршет – 250 осіб;

обладнані місця з альтанками для барбекю на 20-80 осіб.

Середній чек – $$$$.

Оцінка – 9\10.

Selfish Сlub

Заміський комплекс Selfish Сlub розташований в 55 кілометрах від Києва на березі Дніпра – с. Кийлів, вул. Набережна, 21.







































Корпоративний відпочинок за Києвом: святковий банкет, квест-маршрути та боулінг / 10 фотографий

Тут є все необхідне для новорічного настрою – жива ялинка на вулиці, підсвічування території, розважальна програма, ресторан з європейською кухнею та будиночки на воді в скандинавському стилі.

Добре організований корпоративний відпочинок – крок на шляху до створення міцної та ефективної команди, яка щиро віддана своїй компанії та готова до випробувань на міцність, – пишуть у мережі Selfish Сlub.

У комплексі можна організувати корпоративний відпочинок як для 10 гостей, так і для 300. Якщо ви хочете провести час активно, то в Selfish Сlub підготували цілий комплекс розваг. Наприклад, ви з колегами можете:

пройти квест-маршрут;

пограти в настільний теніс;

порибалити на клубних водоймах;

покататися на всюдиході тощо.

За усі послуги потрібно платити додатково, й суми немаленькі. Наприклад, риболовля на водоймах – 750-3 500 грн за годину, покататися на всюдиході – 7 500-12 000 грн.

Меню ресторану невелике, але різноманітне – холодні закуски, салати, супи, деруни, основні страви, вареники і пельмені, страви на мангалі, сендвічі, гарніри, страви для компанії та десерти. Гриль-меню для барбекю – риба, м’ясо, овочі. Барна карта – іспанське ігристе вино, класичний алкоголь, безалкогольні напої та інше.







Корпоративний відпочинок за Києвом: святковий банкет, квест-маршрути та боулінг / 2 фотографии

Номер у будинку на воді обійдеться в €230-290, залежить від дня тижня, будинок на воді з сауною – €550-850. Залишитися на ніч колективом влетить у добру копієчку.















Корпоративний відпочинок за Києвом: святковий банкет, квест-маршрути та боулінг / 4 фотографии

Ціни вказані в євро, оплата в гривнях за курсом Альфа Банк у день платежу.

Середній чек – $$$$$.

Оцінка – 9\10.

Княжий двір

Княжий двір – заміський готельно-ресторанний комплекс. Затишний куточок під Києвом розташований в с. Княжичі на вул. Стогнія, 39-39а.































Корпоративний відпочинок за Києвом: святковий банкет, квест-маршрути та боулінг / 8 фотографий

Готельний комплекс розташовується на березі рукотворного озера, на території є ресторан, де можна провести корпоративну вечірку, стадіон, альтанки, конференц-зал та інше. Це місце чудово підходить для прогулянок, дружніх посиденьок або гучних вечірок.

П’ять по-новорічному оформлених залів, що вміщують від 25 до 250 осіб у форматі банкет з танцполом;

велике меню ресторану;

будиночки над озером або номери в стилі прованс;

лазня, боулінг та більярд.







































Корпоративний відпочинок за Києвом: святковий банкет, квест-маршрути та боулінг / 10 фотографий

Також у холодну пору року є можливість:

насолодитися риболовлею;

відпочити в сауні та замовити послуги професійного масажиста.

Організований захід буде цілком прийнятний за вартістю навіть молодій компанії, яка ще не має в своєму розпорядженні великого бюджету, – пишуть у мережі закладу.

У меню ресторану є – страви від шефа, холодні та гарячі закуски, соління, салати, перші страви, рибні, м’ясні та курячі страви, гарніри, мангал-меню та десерти. У барній карті пропонується класичний алкоголь, невеликий вибір вина та коктейлів, холодні та гарячі напої.











Корпоративний відпочинок за Києвом: святковий банкет, квест-маршрути та боулінг / 3 фотографии

Якщо ви вирішили затягнути корпоратив на два дні та залишитися в комплексі з ночівлею, на території є три готелі – Анаітта, Зруб та Малий двір. Наприклад, в період з 28 грудня 2019 року по 5 січня 2020 року стандартний номер в Анаітті обійдеться в 1 500 грн за добу, в готелі Зруб – 1 300 грн, у Малому дворі – 1 300 грн. Додаткове місце – 350 грн. У проживання входить сніданок.



















Корпоративний відпочинок за Києвом: святковий банкет, квест-маршрути та боулінг / 5 фотографий

Средній чек – $$$.

Оцінка – 8\10.

Фортуна

Заміський комплекс відпочинку Фортуна розташований в Броварському районі (16 км від Києва) – с. Пухівка, вул. Набережна, 2.

Фортуна Клуб є найсучаснішим оздоровчим комплексом спортивного спрямування, який розташувався на одному з берегів Десни. Комплекс позиціонує себе як базу, що надає якісний відпочинок, але це не означає, що тут не можна провести корпоратив, ще й як можна.

Вибравши комплекс для корпоративного відпочинку, ви отримуєте можливість:

користуватися конференц-залами;

розмістити гостей в міні-готелі;

провести квест або тімбілдінг;

замовити святковий банкет у одному з трьох залів ресторану.























Корпоративний відпочинок за Києвом: святковий банкет, квест-маршрути та боулінг / 6 фотографий

Якщо вирішили організувати корпоративний відпочинок на декілька днів, то вам з колегами буде, чим зайнятися, адже в Фортуні можна:

порибалити на Десні (вудку або спінінг потрібно брати з собою);

пограти в більярд, настільний теніс або настільний футбол;

відвідати сауну на дровах.

У ресторані пропонують основне, мангальне, дитяче, банкетне і фуршетное меню, останніх два надають замовнику.

Основне меню маленьке – сніданки, холодні та гарячі закуски, салати, гарніри, гарячі і перші страви, десерти. Мангальне меню – овочі-гриль, риба та м’ясо.

Стандартний Twin-double номер у готелі коштує від 1 130 грн, стандарт дворівневий – від 1 890 грн, котедж – від 2 200 грн, котедж з каміном – від 2 420 грн. Додаткове місце – 350 грн. Ціни вказані за добу.















Корпоративний відпочинок за Києвом: святковий банкет, квест-маршрути та боулінг / 4 фотографии

Середній чек – $$$.

Оцінка – 7/10.

Все ще не знаєте, де організувати корпоратив, щоб він сподобався всім співробітникам, вони були вдячні вам та зарядилися для нових звершень? Можете з упевненістю вибирати для цього заміський комплекс.

Це не тільки посиденьки в ресторані та танці, а й додатковий активний відпочинок, який зблизить та подарує дружню атмосферу в колективі, адже це запорука якісної роботи.