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Факты / Украина

Минфин объяснил укрепление гривны

На укрепление гривны в 2019 году значительно повлиял экспорт зерновых, который стал рекордным.

Гривна

В Министерстве финансов рассказали, что ключевым фактором замедления инфляции в Украине стало значительное укрепление обменного курса гривны к доллару.

Одним из основных факторов, которые влияли на укрепление гривны, стал рекордный экспорт зерновых.

С начала 2019-2020 маркетингового года украинские аграрии поставили на внешние рынки примерно 29,4 млн тонн зерна.

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– Основными факторами, которые влияли на валютный рынок в январе-ноябре 2019 года, были рекордный экспорт урожая зерновых в 2018/2019 МГ и в 2019/2020 МГ, снижение цен на газ, нефть и нефтепродукты и спрос на гривневые ОВГЗ со стороны нерезидентов, – сообщили в Минфине.

По данным Госстата, в ноябре инфляция в Украине замедлилась до 5,1%.

К слову, в Министерстве финансов сообщили, что бюджет недополучил примерно 51,4 млрд грн. В общем план поступлений был выполнен на 93,9%.

Такая ситуация наблюдается из-за ряда факторов, в частности из-за значительного укрепления гривны.

Источник: Минфин

Фото: Dreamstime

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