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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Из-за укрепления гривны госбюджет недополучил 51 млрд грн – Минфин

Из-за укрепления гривны, низких цен на газ и слабого роста импорта госбюджет потерял 51 млрд грн за январь-ноябрь 2019 года.

Гривня

Наполнение общего фонда госбюджета в январе-ноябре 2019 года завершилось на 93,9% от запланированного. Так, бюджет не досчитался 51,46 млрд грн.

Вместо запланированных 843,66 млрд гривен доходы госбюджета составили 792,2 млрд гривен.

В Минфине заявили, что недоучет наблюдается из-за укрепления гривны, низких цен на природный газ, слабого роста импорта и падения производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в госбюджете-2019.

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В то же время ведомство отчитывается об улучшении ситуации в ноябре. Таможня, в частности, перевыполнила план поступлений на 300 млн гривен, констатирует Минфин.

Напомним, Нацбанк Украины резко понизил курс гривны к доллару на 27 декабря.

Источник: Минфин

Фото: Dreamstime

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