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Факти / Україна

Мінфін пояснив зміцнення гривні

На зміцнення гривні у 2019 році значно вплинув експорт зернових, який став рекордним.

Гривна

У Міністерстві фінансів розповіли, що ключовим фактором уповільнення інфляції в Україні стало значне зміцнення обмінного курсу гривні до долара.

Одним з основних факторів, які впливали на зміцнення гривні, став рекордний експорт зернових.

З початку 2019-2020 маркетингового року українські аграрії поставили на зовнішні ринки приблизно 29,4 млн тонн зерна.

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– Основними факторами, які впливали на валютний ринок у січні-листопаді 2019 року, були рекордний експорт врожаю зернових у 2018/2019 МР та у 2019/2020 МР, зниження цін на газ, нафту та нафтопродукти й попит на гривневі ОВДП з боку нерезидентів, – повідомили у Мінфіні.

За даними Держстату, у листопаді інфляція в Україні сповільнилася до 5,1%.

До слова, у Міністерстві фінансів повідомили, що бюджет недоотримав приблизно 51,4 млрд грн. Загалом план надходжень було виконано на 93,9%.

Така ситуація спостерігається через низку факторів, зокрема через значне зміцнення гривні.

Джерело: Мінфін

Фото: Dreamstime

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