Позиция Украины касательно Путина стала более уверенной – Тейлор

Администрация Офиса президента Украины Владимира Зеленского смогла занять более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина.

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Соединенные Штаты до сих пор помнят о Будапештском меморандуме и эта тема для страны является достаточно болезненной.

Он также заявил, что после прихода к власти новой администрации Офиса президента позиция Украины в отношении президента России Владимира Путина стала более уверенной.

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Кроме того, он поделился впечатлениями о переговорах с главой РФ.

– Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось Порошенко, – подытожил Тейлор.

К слову, Уильям Тейлор также высказал мнение о том, что введение международных сил на Донбасс может способствовать тому, чтобы Украина восстановила контроль над границей с РФ.