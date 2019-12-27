PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Позиция Украины касательно Путина стала более уверенной – Тейлор

Администрация Офиса президента Украины Владимира Зеленского смогла занять более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина.

Позиция Украины касательно Путина стала более уверенной – Тейлор

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Соединенные Штаты до сих пор помнят о Будапештском меморандуме и эта тема для страны является достаточно болезненной.

Он также заявил, что после прихода к власти новой администрации Офиса президента позиция Украины в отношении президента России Владимира Путина стала более уверенной.

Читайте: Формулу Штайнмайера могут трансформировать – Ткаченко

Кроме того, он поделился впечатлениями о переговорах с главой РФ.

– Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось Порошенко, – подытожил Тейлор.

К слову, Уильям Тейлор также высказал мнение о том, что введение международных сил на Донбасс может способствовать тому, чтобы Украина восстановила контроль над границей с РФ.

Источник: Зеркало недели

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Уильям Тейлор
Тейлор предлагает ввести международные войска на Донбасс
електроенергія
В РФ надеются на отмену запрета Украины на импорт электроэнергии
Роман Труба
Романа Трубу уволили с должности директора ГБР
Болота под Москвой: в Херсоне указали Путину на извечные русские территории
Болота под Москвой: в Херсоне указали Путину на извечные русские территории
Романтика от Зеленских и цем от Попова – самые яркие поцелуи 2019
Романтика от Зеленских и цем от Попова – самые яркие поцелуи 2019
КС признал неконституционным законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы
КС признал неконституционным законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы
(Українська) Дебати на Олімпійському: Петро Порошенко та Володимир Зеленський
45,9% украинцев считают Зеленского политиком года
Разговор с Зеленским был идеальным – Трамп об импичменте
Разговор с Зеленским был идеальным – Трамп об импичменте
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка