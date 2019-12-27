Позиція України щодо Путіна стала більш впевненою – Тейлор

Адміністрація Офісу президента України Володимира Зеленського змогла зайняти більш впевнену позицію щодо президента РФ Володимира Путіна.

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Сполучені Штати досі пам’ятають про Будапештський меморандум і ця тема для країни є досить болючою.

Він також вважає, що після приходу до влади нової адміністрації Офісу президента позиція України щодо президента Росії Володимира Путіна стала більш впевненою.

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Крім того, він поділився враженнями щодо переговорів з главою РФ.

– Чотири телефонних розмови, особиста зустріч, протистояння в яких було, принаймні, на рівних, створюють враження, що Зеленський відстояв свою позицію краще, ніж це вдавалося Порошенку, – підсумував Тейлор.

До слова, Вільям Тейлор також висловив думку про те, що введення міжнародних сил на Донбас може сприяти тому, щоб Україна відновила контроль над кордоном з РФ.