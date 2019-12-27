PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Позиція України щодо Путіна стала більш впевненою – Тейлор

Адміністрація Офісу президента України Володимира Зеленського змогла зайняти більш впевнену позицію щодо президента РФ Володимира Путіна.

Позиція України щодо Путіна стала більш впевненою – Тейлор

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Сполучені Штати досі пам’ятають про Будапештський меморандум і ця тема для країни є досить болючою.

Він також вважає, що після приходу до влади нової адміністрації Офісу президента позиція України щодо президента Росії Володимира Путіна стала більш впевненою.

Читайте: Формулу Штайнмаєра можуть трансформувати – Ткаченко

Крім того, він поділився враженнями щодо переговорів з главою РФ.

– Чотири телефонних розмови, особиста зустріч, протистояння в яких було, принаймні, на рівних, створюють враження, що Зеленський відстояв свою позицію краще, ніж це вдавалося Порошенку, – підсумував Тейлор.

До слова, Вільям Тейлор також висловив думку про те, що введення міжнародних сил на Донбас може сприяти тому, щоб Україна відновила контроль над кордоном з РФ.

Джерело: Дзеркало тижня

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Уильям Тейлор
Тейлор пропонує ввести міжнародні війська на Донбас
електроенергія
У РФ сподіваються на скасування заборони України на імпорт електроенергії
Роман Труба
Романа Трубу звільнили з посади директора ДБР
Болота під Москвою: в Херсоні вказали Путіну на споконвічно російські території
Болота під Москвою: в Херсоні вказали Путіну на споконвічно російські території
Романтика від Зеленських і цьом від Попова – найяскравіші поцілунки 2019
Романтика від Зеленських і цьом від Попова – найяскравіші поцілунки 2019
КС визнав неконституційним законопроект про позбавлення нардепів мандатів за прогули
КС визнав неконституційним законопроект про позбавлення нардепів мандатів за прогули
Дебати на Олімпійському: Петро Порошенко та Володимир Зеленський
45,9% українців вважають Зеленського політиком року
Розмова із Зеленським була ідеальною – Трамп про імпічмент
Розмова із Зеленським була ідеальною – Трамп про імпічмент
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка