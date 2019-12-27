Тейлор предлагает ввести международные войска на Донбасс

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что введение международных сил на Донбассе может быть промежуточным шагом между уходом российских сил и восстановлением полного контроля Украины над территориями.

Уильям Тейлор заявил, что введение международных сил на Донбассе может стать промежуточным шагом между уходом российских сил и восстановлением Украиной контроля над границей.

– Урегулирование на Донбассе в любом случае должно основываться на том, что российские силы из Донбасса уйдут, а Украина, в конечном счете, восстановит свой контроль. И Курт Волкер, и другие хорошо вам известные люди, работали над тем, как можно этой цели добиться. По их мнению, элементом этого могло бы быть введение международных сил. Мне кажется, что определенный шанс и смысл в этом есть, – сказал Тейлор.

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По его словам, такую миссию должен утвердить Совет Безопасности ООН, и по его решению страны, у которых есть соответствующие вооруженные силы, могли бы их собрать и отправить на Донбасс.

– Да, это стоило бы денег, но посреди Европы продолжается вооруженный конфликт, и странам следует быть готовыми заплатить за то, чтобы его остановить, – подчеркнул временный поверенный.

К слову, министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что новое разведение сил на Донбассе состоится до следующей встречи нормандской четверки.