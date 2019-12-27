Тейлор пропонує ввести міжнародні війська на Донбас

Вільям Тейлор заявив, що введення міжнародних сил на Донбасі може стати проміжним кроком між відходом російських сил і відновленням Україною контролю над кордоном.

– Врегулювання на Донбасі в будь-якому випадку повинно ґрунтуватися на тому, що російські сили з Донбасу підуть, а Україна, в кінцевому рахунку, відновить свій контроль. І Курт Волкер, і інші добре вам відомі люди, працювали над тим, як можна цієї мети досягти. На їхню думку, елементом цього могло б бути запровадження міжнародних сил. Мені здається, що певний шанс і сенс в цьому є, – сказав Тейлор.

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За його словами, таку місію повинна затвердити Рада Безпеки ООН, і за її рішенням країни, у яких є відповідні збройні сили, могли б направити їх на Донбас.

– Так, це коштувало б грошей, але посеред Європи триває збройний конфлікт, і країнам слід бути готовими заплатити за те, щоб його зупинити, – підкреслив тимчасовий повірений.

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко висловив сподівання, що нове розведення сил на Донбасі відбудеться до наступної зустрічі нормандської четвірки.