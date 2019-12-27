В Україні спростили набуття громадянства для добровольців-іноземців

В Україні спростили процедуру отримання посвідки на проживання в Україні та українського громадянства для добровольців, які воювали на Донбасі на боці нашої країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Новий механізм спрощує подачу документів на отримання громадянства, проте рішення ухвалюється відповідно до законодавства.

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Раніше добровольці з інших країн не могли отримати посвідку на проживання в Україні, що є першим кроком для отримання громадянства.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про надання добровольцям статусу учасника бойових дій.