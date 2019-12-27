За полеты над аннексированным Крымом Украина взыскала первый штраф

С марта 2014 года воздушные границы Украины в районе аннексированного Крыма незаконно пересекли более 200 тыс. раз. И только недавно удалось привлечь за это к финансовой ответственности иностранную авиакомпанию.

Украине впервые выплатили штаф за нарушение воздушного пространства в районе Крымского полуострова.

Казахстанская авиакомпания Euro-Asia Air, самолет которой 8 августа 2019 года выполнил полет над Крымом, выплатила в ноябре 136 тыс. грн штрафа.

Читайте: Украина открыла уголовное производство из-за проезда поезда РФ в Крым

– Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства, – отметили в Госавиаслужбе.

При этом суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 млрд грн.

Напомним, 23 декабря Россия незаконно открыла железнодорожное движение по Керченскому мосту. МИД Украины осудил открытие движения по железной дороге, который построили с нарушением международного права.

Источник: АрміяINFORM