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Факты / Украина

Украина открыла уголовное производство из-за проезда поезда РФ в Крым

В Украине открыли уголовное производство из-за незаконного пересечения украинской границы через Керченский мост.

крымский мост

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконного пересечения государственной границы Украины пассажирским поездом Санкт-Петербург-Севастополь через Керченский мост.

Производство зарегистрировано по части 1 статьи 332 Уголовного кодекса — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Ведомости внесены в ЕРДР после обращения представительства президента в АРК.

– В ходе досудебного расследования также будет предоставлена правовая оценка незаконного запуска железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права, — говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря Россия незаконно открыла железнодорожное движение по Керченскому мосту.

МИД Украины осудил открытие движения по железной дороге, который построили с нарушением международного права.

Ведомство также выразило протест в связи с визитом президента России Владимира Путина на оккупированный полуостров.

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