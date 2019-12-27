За польоти над анексованим Кримом Україна стягнула перший штраф

Україні вперше виплатили штаф за порушення повітряного простору в районі Кримського півострова.

Казахстанська авіакомпанія Euro-Asia Air, літак якої 8 серпня 2019 року виконав політ над Кримом, виплатила в листопаді 136 тис. грн штрафу.

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– Казахські авіалінії визнали свою провину та добровільно сплатили ці кошти, – відзначили в Державіаслужбі.

При цьому суми штрафів за порушення повітряного простору в Криму лише цивільними повітряними суднами російських авіакомпаній вже стягнули 13 млрд грн.

Нагадаємо, 23 грудня Росія незаконно відкрила залізничний рух по Керченському мосту. МЗС України засудило відкриття руху залізницею, який побудували з порушенням міжнародного права.

Джерело: АрміяINFORM