ЗСУ отримали новий надзвуковий винищувач – відео перегону

МіГ-29 після капітального ремонту передали на озброєння ЗСУ.

204-та Севастопольська бригада тактичної авіації (БрТА) отримала на озброєння бойовий винищувач МіГ-29.

Відео перегону літака на військовий аеродром у Луцьку опублікувала Організація волинських авіалюбителів (ОВАЛ).

Винищувач передали БрТА після капітального ремонту.

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Роботи з відновлення виконували фахівці Львівського державного авіаційного ремонтного заводу.

Відзначається, що це вже другий МіГ-29, отриманий в кінці року Севастопольською бригадою.

Як повідомлялося, Повітряні сили випробували сучасний автоматизований мобільний командний пункт Ореанда.