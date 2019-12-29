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Факты / Украина

Мама, я в Украине: первые звонки освобожденных украинских пленных

В результате обмена пленными домой вернулись уже 25 человек. В сети появились трогательные звонки освобожденных пленных.

Мама, я в Украине: первые звонки освобожденных украинских пленных

Украинцы, которых освободили после проведения большого обмена пленными между Украиной и так называемыми ЛНР и ДНР впервые смогли позвонить родным.

Как видно во время трансляции с места обмена на КПВВ Майорское, освобожденным дали телефоны, после чего они начали говорить с родными.

– Алло, мама, я уже в Украине, все хорошо. Все хорошо, – сообщил один освобожденный украинец.

Читайте: Обмен удерживаемыми лицами: первые фото

К слову, полный список первых освобожденных украинцев публиковали Факты ICTV.

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