В результате обмена пленными домой вернулись уже 25 человек. В сети появились трогательные звонки освобожденных пленных.
Украинцы, которых освободили после проведения большого обмена пленными между Украиной и так называемыми ЛНР и ДНР впервые смогли позвонить родным.
Как видно во время трансляции с места обмена на КПВВ Майорское, освобожденным дали телефоны, после чего они начали говорить с родными.
– Алло, мама, я уже в Украине, все хорошо. Все хорошо, – сообщил один освобожденный украинец.
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К слову, полный список первых освобожденных украинцев публиковали Факты ICTV.
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