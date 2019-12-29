Первую группу украинцев вывели из автобусов и провели в специальную палатку, где произошла верификация их лиц. Полный список освобожденных украинцев – смотрите в материале.

Полный список 25 украинцев, которых “ЛНР” передала украинской стороне:

1. Эдуард Алоян

2. Виктория Воронина

3. Татьяна Горбулич

4. Владимир Данильченко

5. Юрий Евтушок

6. Иван Деев

7. Валентина Еременко

8. Сергей Иванчук

9. Роман Кортишко

10. Иван Катышев

11. Анастасия Мухина

12. Денис Олейник

13. Александр Пауков

14. Денис Сигацкий

15. Валерий Семенов

16. Анатолий Семеренко

17. Елена Сорокина

18. Валерий Тарасюк

19. Роман Фурсов

20. Андрей Яровой

21. Иванов

22. Кучин

23. Завадский

24. Ульянов

25. Александр Данильченко

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Список первых освобожденных украинцев / 5 фотографий

Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории.

Факты ICTV продолжают следить за обменом пленными онлайн.