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Факты / Украина / Общество

Обмен удерживаемыми лицами: первые фото

Фото обмена удерживаемыми лицами с так называемыми ДНР на КПВВ Майорское смотрите на сайте Факты ICTV.

Обмен удерживаемыми лицами: первые фото

Утром 29 декабря на КПВВ Майорское начался обмен между Украиной и ОРДЛО.

Появились первые фото украинских заключенных под конвоем так называемых “силовиков” самопровозглашенных республик.

Фотографии сделаны сегодня утром вблизи КПВВ Майорское.

Читайте: Список первых освобожденных украинцев

Обмен удерживаемыми лицами: первые фото / 9 фотографий

Факты ICTV продолжают следить за обменом пленными онлайн.

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