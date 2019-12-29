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Факти / Україна

Мамо, я в Україні: перші дзвінки звільнених українських полонених

У результаті обміну полоненими додому повернулися вже 25 осіб. У мережі з’явилися зворушливі дзвінки звільнених полонених.

Мамо, я в Україні: перші дзвінки звільнених українських полонених

Українці, яких звільнили після проведення великого обміну полоненими між Україною та так званими ЛНР і ДНР вперше змогли зателефонувати рідними.

Як видно під час трансляції із місця обміну на КПВВ Майорське, звільненим дали телефони, після чого вони почали говорити з рідними.

– Алло, мамо, я вже в Україні, все добре. Все добре, – повідомив один звільнений українець.

Читайте: Обмін утримуваними особами: перші фото

До слова, повний список перших звільнених українців публікували Факти ICTV.

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