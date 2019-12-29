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Факты / Украина

Обмен пленными: самолет с украинцами приземлился в Борисполе

В аэропорту Борисполь приземлился самолет, на котором находятся 76 украинцев, освобожденных при обмене пленными.

Обмін полоненими

Освобожденные из плена украинцы уже в аэропорту Борисполь и встретились со своими родными.

Первыми из самолета выходили военные, которых встречал президент Владимир Зеленский.

После встречи с главой государства они шли к своим родным.

Читайте: Обмен пленными: освобожденных украинцев встречают в Борисполе (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Однако родственники освобожденных граждан Украины долго не ждали и начали бежать им навстречу. Охрана не препятствовала воссоединению семей.

Хотя официальная часть продолжалась, многие люди уже общались со своими родными и близкими.

  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
Обмен пленными: самолет с украинцами приземлился в Борисполе / 7 фотографий

К слову, в представительстве президента в Автономной Республике Крым сообщили, что в следующий обмен заключенными войдут политзаключенные, которых удерживают в оккупированном Крыму.

Фото: Офис Президента

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