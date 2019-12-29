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Факты / Украина

Обмен пленными: освобожденных украинцев встретили в Борисполе (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Граждане Украины, которых освободили при обмене пленными, прибыли в аэропорт Борисполь.

Обмін полоненими

29 декабря в киевский аэропорт Борисполь прибыл спецборт с украинцами, которых освободили из плена при обмене.

Известно, что самолет вылел из Харьковской области. Неподалеку от взлетной полосы прибытия освобожденных украинцев ждали журналисты.

На территорию аэропорта также приехали автобусы с родными граждан Украины, которых удерживали в ОРДЛО.

Читайте: Обмен пленными: появился полный список освобожденных лиц

Встречал украинцев в аэропорту и президент Владимир Зеленский. Ранее глава государства пообщался с их родственниками.

Обмен пленными: освобожденных украинцев встретили в Борисполе (ТРАНСЛЯЦИЯ) / 3 фотографии

После прибытия самолета состоялся небольшой брифинг.

Спецборт прибыл в Борисполь примерно в 21.00.

Напомним, во время обмена пленными Украине удалось освободить 76 граждан. Однако ради этого в ОРДЛО пришлось отдать 127 человек.

Фото: Офис Президента

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