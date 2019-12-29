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Факты / Украина

В следующий обмен пленными включат политзаключенных из Крыма

Во время следующего этапа обмена пленными планируют освободить политзаключенных из оккупированного Крыма.

В следующий обмен пленными включат политзаключенных из Крыма

Представительство президента в Автономной Республике Крым сообщает, что работа по освобождению украинских пленных продолжается.

Также в представительстве прокомментировали вопросы об освобождении политзаключенных, которых незаконно удерживают на территории оккупированного Крыма.

– Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается – сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения, – сообщает пресс-служба представительства президента.

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В ведомстве добавили, что граждан Украины, которые находятся в плену, не забудут. Борьба за их освобождение будет продолжаться.

К слову, СБУ опубликовала официальный список 76 граждан Украины, которых освободили во время обмена пленными.

Источник: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым

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