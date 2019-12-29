В аеропорту Бориспіль приземлився літак, на якому знаходяться 76 українців, звільнених під час обміну полоненими.
Звільнені з полону українці вже в аеропорту Бориспіль і зустрілися зі своїми рідними.
Першими з літака виходили військові, яких зустрічав президент Володимир Зеленський.
Після зустрічі з главою держави вони йшли до своїх рідних.
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Однак родичі звільнених громадян України довго не чекали і почали втікати їм назустріч. Охорона не чинила жодних перешкод возз’єднанню сімей.
Хоча офіційна частина тривала, багато людей вже спілкувалися зі своїми рідними та близькими.
Обмін полоненими: літак з українцями приземлився у Борисполі / 3 фотографии
До слова, у представництві президента в Автономній Республіці Крим повідомили, що до наступного обміну ув’язненими увійдуть політв’язні, яких утримують в окупованому Криму.
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