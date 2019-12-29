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Факты / Украина

Обмен пленными: появился полный список освобожденных лиц

Служба безопасности Украины опубликовала официальный список лиц, которых освободили при обмене пленными.

Обмін полоненими

При обмене пленными, который состоялся 29 декабря, Украине удалось освободить 76 человек.

Служба безопасности Украины уже опубликовала официальные списки, согласно которым 12 освобожденных лиц являются военными. Трое из них находились в плену в ОРДЛО с 2015 года.

Остальные 64 украинца являются гражданскими. 17 из них попали в плен в 2015-2016 годах.

Обмен пленными: появился полный список освобожденных лиц / 4 фотографии

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– Обмен – подтверждение того, насколько важным для президента является защита каждого украинца, который оказался в трудных обстоятельствах из-за российской агрессии, – заявил глава СБУ Иван Баканов.

Он добавил, что обмен пленными не может быть идеальным и заключается в том, чтобы выжать максимум из имеющихся возможностей.

Глава СБУ считает, что главным является то, что все же удалось достичь результата в данном вопросе.

К слову, советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что при обмене пленными Украина передала в ОРДЛО 127 человек.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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