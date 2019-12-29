Служба безпеки України опублікувала офіційний список осіб, яких звільнили під час обміну полоненими.

Під час обміну полоненими, який відбувся 29 грудня, Україні вдалося звільнити 76 осіб.

Служба безпеки України вже опублікувала офіційні списки, згідно з якими 12 звільнених осіб є військовими. Троє з них знаходилися у полоні в ОРДЛО з 2015 року.

Інші 64 українці є цивільними. 17 з них потрапили у полон у 2015-2016 роках.















Обмін полоненими: з’явився повний список звільнених осіб / 4 фотографии

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– Обмін – підтвердження того, наскільки важливим для президента є захист кожного українця, який опинився в скрутних обставинах через російську агресію, – заявив голова СБУ Іван Баканов.

Він додав, що обмін полоненими не може бути ідеальним і полягає у тому, щоб витиснути максимум із наявних можливостей.

Голова СБУ вважає, що головним є те, що все ж вдалося досягнути результати у зазначеному питанні.

До слова, радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо заявив, що під час обміну полоненими Україна передала в ОРДЛО 127 осіб.