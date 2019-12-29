Украине пришлось отдать в ОРДЛО 127 человек, чтобы вернуть 76 граждан.

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что во время обмена пленными освободили 80 украинцев, однако четверо решили остаться в ОРДЛО, поскольку у них там живут семьи.

Для возвращения граждан Украины пришлось отдать 127 человек.

По словам Сивохо, были и отказы ехать в ОРДЛО среди тех людей, которых освободила украинская сторона.

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Он добавил, что речь сейчас идет о 14 человек, однако официальное число еще будет уточняться.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что во время обмена пленным 22 человека отказались ехать “ДНР” и “ЛНР”.

Источник: Hromadske