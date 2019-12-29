PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Отдали 127 человек в ОРДЛО – Сивохо об обмене пленными

Украине пришлось отдать в ОРДЛО 127 человек, чтобы вернуть 76 граждан.

сергей сивохо

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что во время обмена пленными освободили 80 украинцев, однако четверо решили остаться в ОРДЛО, поскольку у них там живут семьи.

Для возвращения граждан Украины пришлось отдать 127 человек.

По словам Сивохо, были и отказы ехать в ОРДЛО среди тех людей, которых освободила украинская сторона.

Читайте: Обмен пленными: Вениславский прокомментировал выдачу экс-беркутовцев

Он добавил, что речь сейчас идет о 14 человек, однако официальное число еще будет уточняться.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что во время обмена пленным 22 человека отказались ехать “ДНР” и “ЛНР”.

Источник: Hromadske

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Посттравматические синдромы и обострение хронических болезней: состояние здоровья освобожденных пленников
Посттравматические синдромы и обострение хронических болезней: состояние здоровья освобожденных пленников
Как мир поздравлял Украину с возвращением пленных
Как мир поздравлял Украину с возвращением пленных
Нервный день для всей Украины. Как проходил обмен пленными
Нервный день для всей Украины. Как проходил обмен пленными
Освобожденный из плена назвал имена украинцев, которые остались в тюрьмах ОРДЛО
Освобожденный из плена назвал имена украинцев, которые остались в тюрьмах ОРДЛО
Обмін полоненими
Обмен пленными: Офис президента опубликовал дополненный список украинцев
зеленский
Вернуть живых героев – моя обязанность как президента – Зеленский
Обмен пленными: кто эти украинские освобожденные
Обмен пленными: кто эти украинские освобожденные
Владимир Зеленский
При обмене пленными освободили 81 человека – Зеленский
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка