Обмін полоненими: звільнених українців зустрічають у Борисполі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Громадяни України, яких звільнили під час обміну полоненими, прибувають в аеропорт Бориспіль.
29 грудня в київський аеропорт Бориспіль має прибути спецборт з українцями, яких звільнили з полону під час обміну.
Відомо, що літак має вилетіти з Харківської області. Неподалік злітної смуги на прибуття звільнених українців вже чекають журналісти.
На територію аеропорту також приїхали автобуси з рідними громадян України, яких утримували в ОРДЛО.
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Зустрічати українців в аеропорту має і президент Володимир Зеленський. Після їх прибуття має відбутися невеликий брифінг.
За словами прес-секретаря президента України Юлії Мендель, спецборт має прибути в Бориспіль приблизно о 21.00. Він вже вилетів і прямує до Києва.
Нагадаємо, під час обміну полоненими Україні вдалося звільнити 76 громадян. Проте заради цього в ОРДЛО довелося віддати 127 осіб.