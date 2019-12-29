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Факти / Україна

Обмін полоненими: звільнених українців зустрічають у Борисполі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Громадяни України, яких звільнили під час обміну полоненими, прибувають в аеропорт Бориспіль.

Обмін полоненими

29 грудня в київський аеропорт Бориспіль має прибути спецборт з українцями, яких звільнили з полону під час обміну.

Відомо, що літак має вилетіти з Харківської області. Неподалік злітної смуги на прибуття звільнених українців вже чекають журналісти.

На територію аеропорту також приїхали автобуси з рідними громадян України, яких утримували в ОРДЛО.

Читайте: Обмін полоненими: з’явився повний список звільнених осіб

Зустрічати українців в аеропорту має і президент Володимир Зеленський. Після їх прибуття має відбутися невеликий брифінг.

За словами прес-секретаря президента України Юлії Мендель, спецборт має прибути в Бориспіль приблизно о 21.00. Він вже вилетів і прямує до Києва.

Нагадаємо, під час обміну полоненими Україні вдалося звільнити 76 громадян. Проте заради цього в ОРДЛО довелося віддати 127 осіб.

Фото: Офіс Президента

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