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Факти / Україна / Суспільство

Обмін утримуваними особами: перші фото

Фото обміну утримуваними особами з так званими ДНР на КПВВ Майорське дивіться на сайті Факти ICTV.

Обмін утримуваними особами: перші фото

Вранці 29 грудня на КПВВ Майорське розпочався обмін між Україною і ОРДЛО.

З’явилися перші фото українських в’язнів під конвоєм так званих “силовиків” самопроголошених республік.

Світлини зроблені сьогодні вранці поблизу КПВВ Майорське.

Читайте: Список перших звільнених українців

Обмін утримуваними особами: перші фото / 9 фотографий

Факти ICTV продовжують стежити за обміном полоненими онлайн.

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