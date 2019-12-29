В Донецкой области на КПВВ Майорское начался процесс освобождения удерживаемых лиц.

В Офисе президента официально подтвердили начало обмена. Сторона так называемой ДНР начала передавать первых пленных Украины.Сторона так называемой ДНР начала передавать первых пленных Украине.

Точное количество людей, которых стороны передадут друг другу, пока не известно.















Обмен пленными между Украиной, “ДНР” и “ЛНР” начался (ТРАНСЛЯЦИЯ) / 4 фотографии

По информации российских СМИ, “омбудсмен ДНР” Дарья Морозова сообщила, что обмен происходит по формуле 55 на 87.

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Также она добавила, что около 20 человек якобы отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.

Ранее СМИ сообщали, что во время обмена пленными в Украину могут вернуться минимум 7-9 военнослужащих.