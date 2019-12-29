PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Украина передала “ЛНР” 63 человека, еще 9 отказались от обмена – росСМИ

Терорестичне формирования “ЛНР” при обмене пленными передало украинской стороне 25 человек и получило взамен 63 человека.

Украина передала “ЛНР” 63 человека, еще 9 отказались от обмена – росСМИ

Так называемый руководитель группы по обмену военнопленных “ЛНР” Ольга Кобцева заявила, что Украина передала им 63 человека.

– У нас обмен состоялся. Мы передали 25, а забрали 63 человека, – сказала она журналистам.

Кобцева добавила, что девять человек отказались от участия в обмене и остались в Украине.

Читайте: Украина отдает настоящих убийц – Сенцов об обмене экс-беркутовцев

К слову, полный список первых освобожденных украинцев публиковали Факты ICTV.

Источник: ТАСС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Посттравматические синдромы и обострение хронических болезней: состояние здоровья освобожденных пленников
Посттравматические синдромы и обострение хронических болезней: состояние здоровья освобожденных пленников
Как мир поздравлял Украину с возвращением пленных
Как мир поздравлял Украину с возвращением пленных
Нервный день для всей Украины. Как проходил обмен пленными
Нервный день для всей Украины. Как проходил обмен пленными
Освобожденный из плена назвал имена украинцев, которые остались в тюрьмах ОРДЛО
Освобожденный из плена назвал имена украинцев, которые остались в тюрьмах ОРДЛО
Обмін полоненими
Обмен пленными: Офис президента опубликовал дополненный список украинцев
зеленский
Вернуть живых героев – моя обязанность как президента – Зеленский
Обмен пленными: кто эти украинские освобожденные
Обмен пленными: кто эти украинские освобожденные
Владимир Зеленский
При обмене пленными освободили 81 человека – Зеленский
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка