Украина отдает настоящих убийц – Сенцов об обмене экс-беркутовцев

Ранее освобожденный из незаконного заключения в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов считает, что Украина должна возвращать своих героев, но не такой ценой, отдавая тех, кто убивали людей на Майдане.

29 декабря между Украиной и ОРДЛО происходит обмен удерживаемыми лицами. Бывший политзаключенный Олег Снцов считает, что передача так называемым Л/ДНР экс-беркутовцев, которые расстреливали людей на Майдане – это не правильный шаг со стороны власти.

– Сегодня, если ничего не сорвется, произойдет обмен. Часть наших пленных вернется домой. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев, – написал Сенцов.

Он убежден, что беркутовцев не нужно было добавлять в списки на обмен.

– И дело не только в том, что у нас почти не остается этого “мужского обменного фонда” (очень циничное и практическое выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг оставляет нас главного – справедливости, – убежден Сенцов.

За эту справедливость, как уточнил режиссер, украинцы стояли на Майдане и боролись против оккупантов.

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Он также отметил, что боевики освободили не всех пленных украинцев. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах, а они не виноваты.

Напомним, пятеро экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, приехали на КПВВ Майорское в Донецкую область для участия в обмене удерживаемыми лицами.

Источник: Олег Сенцов