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Україна передала “ЛНР” 63 людини, ще 9 відмовилися від обміну – росЗМІ

Терорестичне формування “ЛНР” під час обміну полоненими передало українській стороні 25 осіб і отримало взамін 63 людини.

Україна передала “ЛНР” 63 людини, ще 9 відмовилися від обміну – росЗМІ

Так званий керівник групи з обміну військовополонених “ЛНР” Ольга Кобцева заявила, що Україна передала їм 63 людини.

– У нас обмін відбувся. Ми передали 25, а забрали 63 людини,  – сказала вона журналістам.

Кобцева додала, що дев’ять осіб відмовилися від участі в обміні і залишилися в Україні.

Читайте: Україна віддає справжніх вбивць – Сенцов про обмін екс-беркутівців

До слова, повний список перших звільнених українців публікували Факти ICTV.

Джерело: ТАСС

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