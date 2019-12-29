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Факты / Украина

Я бы обменял 100 беркутовцев на одного разведчика – Зеленский об обмене пленными

Президент Владимир Зеленский заявил, что не жалеет об обмене экс-беркутовцев на украинцев, которые находились в плену.

Я бы обменял 100 беркутовцев на одного разведчика – Зеленский об обмене пленными

Президент Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что включение экс-беркутовцев в список было условием проведения обмена всех на всех.

По его словам, это было политическим решением. Основным приоритетом остается возвращение людей.

– Я вам больше скажу, если бы у меня было 100 беркутовцев, и мне бы предложили вернуть одного разведчика, я бы их отдал и вернул живого человека, – сказал Зеленский.

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Глава государства добавил, что с уважением относится ко всем родственникам погибших во время Революции Достоинства.

Он напомнил, что пять лет суд не выносил приговор экс-беркутовцам и ​​этому тоже дадут оценку.

Освобождение указанных лиц никак не повлияет на расследование дела Майдана. Зеленский пообещал, что оно будет доведено до конца.

Напомним, самолет, в котором находились 76 освобожденных украинцев, уже приземлился в Борисполе. Граждане Украины, которых освободили при обмене пленными, уже встретились со своими родными.

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