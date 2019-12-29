Я б обміняв 100 беркутівців на одного розвідника – Зеленський про обмін полоненими

Президент Володимир Зеленський заявив, що не шкодує про обмін екс-беркутівців на українців, які знаходилися у полоні.

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що включення екс-беркутівців до списку було умовою проведення обміну всіх на всіх.

За його словами, це було політичним рішенням. Основним пріоритетом залишається повернення людей.

– Я вам більше скажу, якщо б у мене було 100 беркутівців, і мені б запропонували повернути одного розвідника, я б їх віддав і повернув живу людину, – сказав Зеленський.

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Глава держави додав, що з повагою ставиться до усіх родичів загиблих під час Революції Гідності.

Він нагадав, що п’ять років суд не виносив вирок екс-беркутівцям і цьому теж дадуть оцінку.

Звільнення зазначених осіб жодним чином не вплине на розслідування справи Майдану. Зеленський пообіцяв, що її доведуть до кінця.

Нагадаємо, літак, в якому знаходилися 76 звільнених українців, вже приземлився у Борисполі. Громадяни України, яких звільнили під час обміну полоненими, вже зустрілися зі своїми рідними.