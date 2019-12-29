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Факты / Украина

Освобожденных украинцев возвращают на родину

На КПВВ Майорское привезли украинцев, которых освободили во время обмена пленными.

Освобожденных украинцев возвращают на родину

Обмен пленными между украинской стороной и ОРДЛО завершился освобождением 76 граждан Украины.

На КПВВ Майорское уже прибыл автобус с украинскими, которых удерживали в “ДНР” и “ЛНР”.

Он добрался до контрольного пункта въезда-выезда в сопровождении охраны. На видео можно увидеть, что встречать некоторых из освобожденных украинцев приехали их родственники.

  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
  • Обмін полоненими
Освобожденных украинцев возвращают на родину / 6 фотографий

Читайте: Мама, я в Украине: первые звонки освобожденных украинских пленных

Сейчас граждане Украины находятся в специальных палатках в ожидании. Чего именно они ждут пока неизвестно.

При обмене пленными Украины удалось освободить 76 граждан, содержавшихся в плену в ОРДЛО. Подробности по указанному событию обещают предоставить позже.

К слову, украинский режиссер Олег Сенцов считает, что Украина не должна отдавать преступников, чтобы возвращать своих героев.

Фото: Офис президента

Видео: Офис президента

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