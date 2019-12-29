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Факти / Україна

Звільнених українців повертають на батьківщину

На КПВВ Майорське привезли українців, яких звільнили під час обміну полоненими.

Звільнених українців повертають на батьківщину

Обмін полоненими між українською стороною та ОРДЛО завершилося звільненням 76 громадян України.

На КПВВ Майорське вже прибув автобус з українцями, яких утримували в “ДНР” та “ЛНР”.

Він дістався до контрольного пункту в’їзду-виїзду у супроводженні охорони. На відео можна побачити, що зустрічати декого зі звільнених українців приїхали їхні родичі.

Читайте: Мамо, я в Україні: перші дзвінки звільнених українських полонених

Наразі громадяни України знаходяться у спеціальних наметах в очікуванні. На що саме вони чекають наразі невідомо.

Під час обміну полоненими Україні вдалося звільнити 76 громадян, яких утримували у полоні в ОРДЛО. Подробиці щодо зазначеної події обіцяють надати пізніше.

До слова, український режисер Олег Сенцов вважає, що Україна не повинна віддавати злочинців, щоб повертати своїх героїв.

Відео: Офіс президента

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