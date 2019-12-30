Кабмин разрешил соглашение Нафтогаза с Газпромом о транспортировке газа на 2020-2024

Кабмин разрешил Нафтогазу подписать с Газпромом соглашение о транспортировке газа на 2020-2024 гг и об урегулировании споров.

Кабинет министров Украины разрешил НАК Нафтогаз Украины подписать с ПАО Газпромом соглашение о предоставлении услуги по организации транспортировке газа территорией страны на 2020-2024 годы.

Соответствующее разрешение закреплено распоряжением №1405-р от 30 декабря 2019 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Кабмин также разрешил НАК подписать соглашение об урегулировании существующих газовых споров и основных условиях дальнейших взаимоотношений по организации транзита газа с Газпромом.

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В то же время сами тексты договоров не приложены к распоряжению.

Напомним, Украина подписала мировое соглашение с Газпромом по штрафу АМКУ на $7,4 млрд.