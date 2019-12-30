Кабмін дозволив угоду Нафтогазу з Газпромом про транспортування газу на 2020-2024

Кабмін дозволив Нафтогазу підписати з Газпромом угоду про транспортування газу на 2020-2024 рр та про врегулювання суперечок.

Кабінет міністрів України дозволив НАК Нафтогаз України підписати з ПАТ Газпромом угоду про надання послуги з організації транспортування газу територією країни на 2020-2024 роки.

Відповідний дозвіл закріплено розпорядженням №1405-р від 30 грудня 2019 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

Кабмін також дозволив НАК підписати угоду про врегулювання існуючих газових суперечок і основні умови подальших взаємовідносин з організації транзиту газу з Газпромом.

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Водночас самі тексти договорів не додано до розпорядження.

Нагадаємо, Україна підписала мирову угоду з Газпромом щодо штрафу АМКУ на $7,4 млрд.