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Факты / Украина

Обмен пленными: Офис президента опубликовал дополненный список украинцев

Офис президента дополнил и опубликовал список лиц, которых освободили при обмене пленными.

Обмін полоненими

Во время обмена пленными Украине удалось освободить 76 человек. Офис президента дополнил опубликованный ранее список СБУ.

Читайте: Вернуть живых героев – моя обязанность как президента – Зеленский

Факты ICTV публикуют полный список освобожденных украинцев.

Обмін полоненими

Напомним, во время обмена пленными Украине удалось освободить 76 граждан. Однако ради этого в ОРДЛО пришлось отдать 127 человек.

Источник: Офис Президента

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