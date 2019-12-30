Вернуть живых героев – моя обязанность как президента – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что решение об обмене было тяжело принимать, но вернуть украинцев домой – его обязанность как главы государства.

Президент Владимир Зеленский сказал, что решение об обмене было тяжело принимать, помня о жертвах харьковского теракта, а также после встреч с семьями погибших на Майдане.

– Но я также встречался и с семьями пленных. И поэтому это решение необходимо было принимать. Потому что погибших героев, к сожалению, не вернуть. А вернуть живых героев – мой долг как президента Украины. Именно поэтому, в частности, я ехал в Париж. И именно поэтому я благодарен всем лидерам Нормандской четверки. Потому что все, о чем договорились о взаимном освобождении, – сделано. 81 украинец и украинка получили свободу, – сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что борьба за украинцев не завершена и государство продолжит освобождать своих граждан, удерживаемых в Крыму, России и в ОРДЛО.

Напомним, во время обмена пленными Украине удалось освободить 76 граждан. Однако ради этого в ОРДЛО пришлось отдать 127 человек.