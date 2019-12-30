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Факти / Україна

Обмін полоненими: Офіс президента опублікував доповнений список українців

Офіс президента доповнив і опублікував список осіб, яких звільнили під час обміну полоненими.

Обмін полоненими

Під час обміну полоненими Україні вдалося звільнити 76 осіб. Офіс президента доповнив опублікований раніше список СБУ.

Читайте: Повернути живих героїв – мій обов’язок як президента – Зеленський

Факти ICTV публікують повний список звільнених українців.

Обмін полоненими

Нагадаємо, під час обміну полоненими Україні вдалося звільнити 76 громадян. Проте заради цього в ОРДЛО довелося віддати 127 осіб.

Джерело: Офіс Президента

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