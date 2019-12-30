Повернути живих героїв – мій обов’язок як президента – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що рішення про обмін було важко приймати, але повернути українців додому – його обов’язок як глави держави.

Президент Володимир Зеленський сказав, що рішення про обмін було важко приймати, пам’ятаючи про жертв харківського теракту, а також після зустрічей з сім’ями загиблих на Майдані.

– Але я також зустрічався і з сім’ями полонених. І тому це рішення необхідно було приймати. Бо загиблих героїв, на жаль, не повернути. А повернути живих героїв – мій обов’язок як президента України. Саме тому, зокрема, я їхав до Парижа. І саме тому я вдячний всім лідерам Нормандської четвірки. Тому що все, про що домовилися про взаємне звільнення, – зроблено. 81 українець і українка отримали свободу, – сказав він.

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Зеленський підкреслив, що боротьба за українців не завершена і держава продовжить звільняти своїх громадян, утримуваних в Криму, Росії та в ОРДЛО.

Нагадаємо, під час обміну полоненими Україні вдалося звільнити 76 громадян. Проте заради цього в ОРДЛО довелося віддати 127 осіб.