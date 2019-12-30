Сколько стоит оливье на Новый год 2020

О стоимости салата оливье к Новому году 2020 по классическому рецепту на шесть персон – читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько бы блюд не готовили хозяйки, какими бы они не были изысканными, но салат оливье все равно займет свое почетное место на новогоднем столе.

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Уже стало традицией к Новому году вычислять так называемый индекс оливье, то есть отслеживать рост цен на продукты на основе ингредиентов салата.

За основу берем классический рецепт салата на 3 килограмма, который рассчитан на шесть персон.

Картофель – 600 г – 9,2 грн (15,30 грн/кг);

Морковь – 250 г – 1,9 грн (7,75 грн/кг);

Лук – 200 г – 1,75 грн (8,75 грн/кг);

Колбаса – 600 г – 58,60 грн (97,7 грн/кг);

Яйца – 8 шт. – 16,4 грн (20,45 за 10 шт.);

Соленые огурцы – 500 г – 43,5 грн;

Консервированный горошек – 425 г (1 банка) – 37,5 грн;

Майонез – 300г – 16,5 грн;

Итого: 185,35 грн, что на 11% дороже, чем в 2018 году.

К слову, Факты ICTV брали за основу официальные данные Госстата, а также проводили свою инспекцию цен в самых популярных среди украинцев супермаркетах.

Ранее Факты ICTV составили для вас ориентировочное меню на Новый год 2020.