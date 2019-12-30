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Факты / Украина

Сколько стоит оливье на Новый год 2020

О стоимости салата оливье к Новому году 2020 по классическому рецепту на шесть персон – читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько стоит оливье на Новый год 2020

Сколько бы блюд не готовили хозяйки, какими бы они не были изысканными, но салат оливье все равно займет свое почетное место на новогоднем столе.

Читайте: Меню на Новый год 2020: как оформить стол и что приготовить

Уже стало традицией к Новому году вычислять так называемый индекс оливье, то есть отслеживать рост цен на продукты на основе ингредиентов салата.

За основу берем классический рецепт салата на 3 килограмма, который рассчитан на шесть персон.

  • Картофель – 600 г – 9,2 грн (15,30 грн/кг);
  • Морковь – 250 г – 1,9 грн (7,75 грн/кг);
  • Лук – 200 г – 1,75 грн (8,75 грн/кг);
  • Колбаса – 600 г – 58,60 грн (97,7 грн/кг);
  • Яйца – 8 шт. – 16,4 грн (20,45 за 10 шт.);
  • Соленые огурцы – 500 г – 43,5 грн;
  • Консервированный горошек – 425 г (1 банка) – 37,5 грн;
  • Майонез – 300г – 16,5 грн;
  • Итого: 185,35 грн, что на 11% дороже, чем в 2018 году.

К слову, Факты ICTV брали за основу официальные данные Госстата, а также проводили свою инспекцию цен в самых популярных среди украинцев супермаркетах.

Ранее Факты ICTV составили для вас ориентировочное меню на Новый год 2020.

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